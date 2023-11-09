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Збірна України поступилась Сербії на старті відбору на Євробаскет-2025

Україна стартувала у відборі на жіночий Євробаскет з найбільшої поразки в історії
Сьогодні 21:23 228 0
Збірна України поступилась Сербії на старті відбору на Євробаскет-2025

Джерело - Чемпіон.

Збірна України зазнала поразки в першому матчі кваліфікації чемпіонату Європи-2025, поступившись Сербії.

Матч завершився з рахунком 40:82.

Найрезультативнішою в України стала Вікторія Балабан — 10 очок, з яких три баскетболістка набрала зі штрафної лінії.

Це був дебютний матч Євгена Мурзіна на чолі жіночої збірної. Наступну гру українки проведуть 12 листопада проти Португалії.

Відзначимо, що 40 очок — найменший показник, що набирала жіноча збірна України в офіційних матчах. Попередній антирекорд — поразка від Німеччини 2009 року з рахунком 45:48.

Євробаскет-2025. Жінки. Кваліфікація

Група G, 09 листопада

Сербія — Україна 82:40 (26:8, 23:10, 17:8, 16:14)

Україна: Уро-Ніле 7 + 5 підбирань + 3 передачі, Дубнюк 5 + 4 підбирання - 7 втрат, Путра 4, Бойко 2, Мітіна 0 — старт, Балабан 10 - 4 втрати, Мазніченко 6, Юркевічус 2 + 7 підбирань, Філевич 2, Любінець 2, Волошина 0

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