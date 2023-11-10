Дніпро обіграв Рівне в битві лідерів Суперліги

Джерело - Чемпіон.

Дніпро у регулярному чемпіонаті Суперліги переграв вдома Рівне-ОШВСМ з рахунком 83:73.

Найкращим у Дніпра став капітан Станіслав Тимофеєнко, який до 20 очок додав 9 підбирань. У Рівного 18 очок на рахунку Джойнера, Ромелу Сміт до 14 очок додав 8 підбирань.

Дніпро виграв восьмий матч поспіль і залишається непереможним в чемпіонаті, а Рівне зазнає третьої поразки.

Суперліга - Регулярний чемпіонат

10 листопада

Дніпро — Рівне 83:73 (14:21, 27:22, 26:19, 16:11)

Дніпро: Бондарчук 6, Тимофеєнко 20 + 9 підбирань – 5 втрат, Закурдаєв 14, Загреба 13 + 7 підбирань, Горобченко 14 + 5 підбирань + 6 передач – старт; Тарасенко 10, Сорочан 6 + 5 підбирань, Дубоненко 0, Сипало 0.

Рівне-ОШВСМ: Тимощук 7 + 5 передач, Мочалов 2, Шанюк 0, Шепелев 5, Водолазський 9 – старт; Джойнер 18, Соловйов 16, Сміт 14 + 8 підбирань, Герасимчук 2, Рябой 0, Чиж 0, Поносов 0