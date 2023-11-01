Прометей поступився Парижу у 5 турі Єврокубка

Найрезультативнішим гравцем матчу став Рональд Марч

Джерело - Чемпіон.

Прометей зазнав поразки від Парижа у п'ятому турі Єврокубка.

Матч завершився з рахунком 79:96 на користь французької команди.

Найрезультативнішим гравцем матчу став Рональд Марч, на рахунку якого 23 очки, 3 підбирання і 1 асист.

Єврокубок

Група А, 5-й тур

1 листопада

Прометей – Париж 79:96 (22:17, 19:31, 19:27, 19:21)

Прометей: Марч (23 + 3 підбирання + 1 асист), Санон (11 + 2 асисти), Балвін (9 + 4 підбирання + 2 асисти), Агада (8 + 8 підбирань + 2 асисти), Кін (8 + 3 підбирання + 1 асист)

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