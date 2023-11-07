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Голден Стейт прийме Матч всіх зірок 2025 року

НБА офіційно підтвердила місце проведення майбутнього зіркового вікенду
Сьогодні 21:26 192 0
Голден Стейт прийме Матч всіх зірок 2025 року

Джерело - nba.com.

Матч усіх зірок 2025 року відбудеться на домашній арені Голден Стейт у Чейз Центрі, розташованому в Сан-Франциско.

Про це повідомляє пресслужба НБА.

Це буде третій випадок в історії, коли Ворріорз прийматимуть зірковий вікенд, і перший, коли він пройде в Чейз Центрі, який був відкритий лише у 2019 році.

"Ми дуже раді провести свято всіх зірок НБА в районі затоки Сан-Франциско, де існує довга та легендарна історія баскетболу.

Я хочу подякувати Джо Лейкобу, Пітеру Губеру і всій організації Ворріорз за їх підтримку у поверненні Матчу всіх зірок НБА в затоку", - сказав комісар ліги Адам Сільвер.

Зірковий вікенд пройде з 15 по 17 лютого 2025 року: першого дня відбудеться традиційний Матч висхідних зірок, наступного дня заплановані конкурси умінь, після чого на третій день пройде головна подія - Матч усіх зірок.

Нагадаємо, що цього сезону Матч усіх зірок відбудеться в Індіанаполісі. Причому нещодавно НБА вирішила повернутися до старого формату проведення головного зіркового матчу.

Раніше повідомлялося, що Каррі встановив черговий для себе рекорд НБА.

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