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Каррі встановив черговий для себе рекорд НБА

Сьогодні 16:55 206 0
Каррі встановив черговий для себе рекорд НБА

Джерело - Чемпіон.

Гравець Голден Стейт Cтефен Каррі в матчі з Детройтом (120:109) набрав 34 очки, реалізувавши 7/17 триочкових, та встановив рекорд.

Про це повідомляє ESPN.

Плеймейкер Ворріорз – перший гравець в історії асоціації, який у кожному з перших 8 матчів сезону забивав 4+ дальніх.

Загалом він влучив цього сезону вже 47 дальніх. Жоден інший гравець не досягнув ще і 30 влучних триочкових кидків.

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