Каррі встановив черговий для себе рекорд НБА

Гравець Голден Стейт Cтефен Каррі в матчі з Детройтом (120:109) набрав 34 очки, реалізувавши 7/17 триочкових, та встановив рекорд.

Про це повідомляє ESPN.

Плеймейкер Ворріорз – перший гравець в історії асоціації, який у кожному з перших 8 матчів сезону забивав 4+ дальніх.

Загалом він влучив цього сезону вже 47 дальніх. Жоден інший гравець не досягнув ще і 30 влучних триочкових кидків.

Stephen Curry is the 1st player in NBA history to make 4+ 3-pointers in each of his first 8 games of a season. pic.twitter.com/Ab34qEJqCF