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Індіана повторила власний рекорд результативності за першу половину

Сьогодні 17:55 88 0
Індіана повторила власний рекорд результативності за першу половину

Джерело - Чемпіон.

Індіана розгромила Сан-Антоніо (152:111), набравши ще за першу половину 86 очок, і це повторення рекорду франшизи. 

Про це повідомляє ESPN.

Єдиний раз в історії Пейсерз набирали стільки очок за першу половину ще у січні 1990 року у грі проти Ворріорз.

Для наставника команди Ріка Карлайла це вже 900-й переможний матч у НБА в якості головного тренера. Лише 13 тренерів до сьогоднішнього дня досягали такої відмітки.

Карлайл розпочав тренерську кар’єру у 2001 році. Фахівець очолював Детройт, Індіану, Даллас, а влітку 2021 повернувся до Пейсерз. Його рекорд: 900:796 (53,2%).

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