Бостон з Михайлюком поступився в овертаймі Міннесоті, Сакраменто з Ленем програв Г'юстону: результати матчів НБА

Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі регулярного чемпіонату НБА.
Індіана – Сан-Антоніо 152:111 (44:28, 42:33, 33:26, 33:24)
Філадельфія - Вашингтон 146:128 (33:24, 42:34, 45:40, 26:30)
Орландо – Даллас 102:117 (33:27, 33:26, 17:33, 19:31)
Детройт - Голден Стейт 109:120 (26:31, 22:25, 34:27, 27:37)
Бруклін – Мілвокі 125:129 (32:29, 35:34, 27:33, 31:33)
Маямі – Лейкерс 108:107 (33:33, 29:26, 28:20, 18:28)
Нью-Йорк – Кліпперс 111:97 (19:21, 23:25, 34:30, 35:21)
Чикаго – Юта 130:113 (37:32, 29:20, 32:26, 32:35)
Оклагома-Сіті – Атланта 126:117 (29:28, 29:22, 38:27, 30:40)
Міннесота – Бостон 114:109 OT (29:26, 23:29, 27:19, 22:27, 13:8)
Українець Святослав Михайлюк провів на майданчику 3 хвилини 51 секунду, не відзначившись результативними діями.
Г'юстон – Сакраменто 122:97 (32:22, 35:20, 30:18, 25:37)
Українець Олексій Лень відіграв 7 хвилин 34 секунди, зробивши одну передачу та здійснивши три підбирання й один блокшот.
Денвер – Новий Орлеан 134:116 (25:27, 34:44, 40:21, 35:24)