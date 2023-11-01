Запоріжжя переграла Черкаські Мавпи у матчі Суперліги

Джерело - Чемпіон.

У стартовому поєдинку другого ігрового дня луцького бабла Запоріжжя перемогло Черкаські Мавпи.

Матч завершився з рахунком 80:68.

У переможцiв найрезультативнішим гравцем став Роман Морозов - 20 очок. Олександр Сiзов оформив дабл-дабл (17 очок + 11 підбирань). У Черкаських Мавп 16 очок набрав Андрiй Агафонов. До них Андрій додав 8 пiдбирань.

Суперліга - Регулярний чемпіонат

01 листопада

Черкаські Мавпи — Запоріжжя 68:80 (18:24, 23:18, 14:18, 13:20)

Черкаські Мавпи: Агафонов 16 + 8 підбирань, Кальніченко 10 + 7 підбирань, Далкорт 8 + 7 підбирань - 9 втрат, Кузнецов 5 + 7 передач, Новіков 4 + 5 підбирань - 4 втрати - старт, Мітіріч 9, Скіра 7, Руслов 4, Назаренко 3, Упир 2.

Запоріжжя: Морозов 20, Сізов 17 + 11 підбирань, Биков 17 + 6 передач + 5 перехоплень, Буц 7 + 8 підбирань, Тельчаров 7 — старт, Дмитренко 4, Покоєнко 4, Липовцев 2, Величко 2, Клiманов 0.

Раніше Будівельник розгромив Старий Луцьк.