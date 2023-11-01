Головне
Збірна України з труднощами перемогла Грецію у жіночій Лізі націй
Вчора 19:09 939
Золота ера Дніпра
Сьогодні 14:51 4916
"Ми всі його діти, а наші діти - його внуки": як журналістська спільнота прощається з Артемом Франковим
Сьогодні 14:21 558
Динамо - Шахтар: де дивитися онлайн матч 13 туру УПЛ
Сьогодні 13:24 251
Клуб Сергія Реброва: від Шацьких до Ярмоленка
Сьогодні 10:50 1173
Лунін може перейти у Челсі
Сьогодні 10:30 389
Бій Усика з Ф'юрі перенесли
Сьогодні 08:08 1757
Визначено найкращих гравця та тренера 12 туру УПЛ
Вчора 21:26 369
Ганьба дня: організатори Золотого м'яча "віддали" Лінекеру нагороду Бєланова - українець емоційно відповів
Вчора 20:43 2808
Миколенко потрапив до команди місяця АПЛ за версією WhoScored
Вчора 20:39 456
Прямі трансляції

Запоріжжя переграла Черкаські Мавпи у матчі Суперліги

Запоріжжя переграла Черкаські Мавпи у матчі Суперліги
Сьогодні 14:55 174 0
Запоріжжя переграла Черкаські Мавпи у матчі Суперліги
#БК Запоріжжя, #БК Черкаські Мавпи

Джерело - Чемпіон.

У стартовому поєдинку другого ігрового дня луцького бабла Запоріжжя перемогло Черкаські Мавпи.

Матч завершився з рахунком 80:68.

У переможцiв найрезультативнішим гравцем став Роман Морозов - 20 очок. Олександр Сiзов оформив дабл-дабл (17 очок + 11 підбирань). У Черкаських Мавп 16 очок набрав Андрiй Агафонов. До них Андрій додав 8 пiдбирань.

Суперліга - Регулярний чемпіонат

01 листопада

Черкаські Мавпи — Запоріжжя 68:80 (18:24, 23:18, 14:18, 13:20)

Черкаські Мавпи: Агафонов 16 + 8 підбирань, Кальніченко 10 + 7 підбирань, Далкорт 8 + 7 підбирань - 9 втрат, Кузнецов 5 + 7 передач, Новіков 4 + 5 підбирань - 4 втрати - старт, Мітіріч 9, Скіра 7, Руслов 4, Назаренко 3, Упир 2.

Запоріжжя: Морозов 20, Сізов 17 + 11 підбирань, Биков 17 + 6 передач + 5 перехоплень, Буц 7 + 8 підбирань, Тельчаров 7 — старт, Дмитренко 4, Покоєнко 4, Липовцев 2, Величко 2, Клiманов 0.

Раніше Будівельник розгромив Старий Луцьк.

Коментарі ()
Популярне зараз
Покер Мілевського та шедевральний асист Ярмоленка: 13 років тому Динамо здобуло найбільшу перемогу в історії клубу Покер Мілевського та шедевральний асист Ярмоленка: 13 років тому Динамо здобуло найбільшу перемогу в історії клубу 1857
Клуб Сергія Реброва: від Шацьких до Ярмоленка Клуб Сергія Реброва: від Шацьких до Ярмоленка 1173
Золота ера Дніпра Золота ера Дніпра 4916
Усик хоче стати президентом України Усик хоче стати президентом України 1001
Ганьба дня: організатори Золотого м'яча "віддали" Лінекеру нагороду Бєланова - українець емоційно відповів Ганьба дня: організатори Золотого м'яча "віддали" Лінекеру нагороду Бєланова - українець емоційно відповів 2808
Бій Усика з Ф'юрі перенесли Бій Усика з Ф'юрі перенесли 1757
Рекомендуємо
Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью 3760
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 8236 2
Історія дня. Як Марадона гуляв у Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв у Гавані з екснападником Шахтаря 24378
Як брати Клички відмовилися від 5 мільйонів доларів Як брати Клички відмовилися від 5 мільйонів доларів 55396
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 29452
Україна здолала Північну Македонію у кваліфікації Євро-2024 Україна здолала Північну Македонію у кваліфікації Євро-2024 2357 2