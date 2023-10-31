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Бостон із Михайлюком переміг Вашингтон, Мілвокі обіграв Маямі: результати матчів НБА

Результати матчів НБА
Сьогодні 08:39 216 0
Бостон із Михайлюком переміг Вашингтон, Мілвокі обіграв Маямі: результати матчів НБА

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі регулярного чемпіонату НБА.

НБА - Регулярний чемпіонат
31 жовтня

Вашингтон - Бостон 107:126 (19:42, 32:35, 24:31, 32:18)

Український баскетболіст Святослав Михайлюк провів на паркеті 4 хвилини 50 секунд, за які набрав три очки і зробив одну передачу.

Індіана - Чикаго 105:112 (30:27, 25:26, 28:25, 22:34)

Шарлотт - Бруклін 121:133 (23:42, 32:24, 28:33, 38:34)

Торонто - Портленд 91:99 (25:21, 25:26, 24:33, 17:19)

Атланта - Міннесота 127:113 (35:42, 25:37, 38:19, 29:15)

Мемфіс - Даллас 110:125 (36:30, 25:37, 25:30, 24:28)

Оклахома - Детройт 124:112 (33:21, 26:26, 32:32, 33:33)

Новий Орлеан - Голден Стейт 102:130 (27:29, 30:30, 21:39, 24:32)

Мілвокі - Маямі 122:114 (28:28, 34:24, 35:21, 25:41)

Денвер - Юта 110:102 (31:21, 27:24, 22:24, 30:33)

Лейкерс - Орландо 106:103 (29:24, 25:34, 27:22, 25:23)

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