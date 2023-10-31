Бостон із Михайлюком переміг Вашингтон, Мілвокі обіграв Маямі: результати матчів НБА

Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі регулярного чемпіонату НБА.
Вашингтон - Бостон 107:126 (19:42, 32:35, 24:31, 32:18)
Український баскетболіст Святослав Михайлюк провів на паркеті 4 хвилини 50 секунд, за які набрав три очки і зробив одну передачу.
Індіана - Чикаго 105:112 (30:27, 25:26, 28:25, 22:34)
Шарлотт - Бруклін 121:133 (23:42, 32:24, 28:33, 38:34)
Торонто - Портленд 91:99 (25:21, 25:26, 24:33, 17:19)
Атланта - Міннесота 127:113 (35:42, 25:37, 38:19, 29:15)
Мемфіс - Даллас 110:125 (36:30, 25:37, 25:30, 24:28)
Оклахома - Детройт 124:112 (33:21, 26:26, 32:32, 33:33)
Новий Орлеан - Голден Стейт 102:130 (27:29, 30:30, 21:39, 24:32)
Мілвокі - Маямі 122:114 (28:28, 34:24, 35:21, 25:41)
Денвер - Юта 110:102 (31:21, 27:24, 22:24, 30:33)
Лейкерс - Орландо 106:103 (29:24, 25:34, 27:22, 25:23)