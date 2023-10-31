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Філадельфія позбавилась Хардена

Філадельфія та Кліпперс здійснили гучний обмін
Сьогодні 12:37 206 0
Філадельфія позбавилась Хардена
Фото - gettyimages
#Кліпперс, #Філадельфія, #Харден

Джерело - Чемпіон.

Плеймейкер Філадельфії Джеймс Харден продовжить кар’єру в Кліпперс.

Про це повідомляє інсайдер Едріан Воджнаровскі.

"Сіксерс" домовилися про перехід 34-річного гравця в команду з Лос-Анджелеса. Всі деталі обміну тут.

Харден виступав за Філадельфію з лютого 2022 року, коли його обміняли з Брукліна. Минулого сезону в середньому набирав в регулярці 21,0 очка, 10,7 передачі та 6,1 підбирання, у плей-оф - 20,3 очка, 8,3 передачі та 6,2 підбирання.

Філадельфія перебуває на 2-му місці на Сході, Кліпперс йдуть 5-ми на Заході.

Раніше повідомлялося, що НБА розслідує відсутність Хардена на матчі Філадельфії.

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