Філадельфія позбавилась Хардена

Філадельфія та Кліпперс здійснили гучний обмін

Джерело - Чемпіон.

Плеймейкер Філадельфії Джеймс Харден продовжить кар’єру в Кліпперс.

Про це повідомляє інсайдер Едріан Воджнаровскі.

"Сіксерс" домовилися про перехід 34-річного гравця в команду з Лос-Анджелеса. Всі деталі обміну тут.

Харден виступав за Філадельфію з лютого 2022 року, коли його обміняли з Брукліна. Минулого сезону в середньому набирав в регулярці 21,0 очка, 10,7 передачі та 6,1 підбирання, у плей-оф - 20,3 очка, 8,3 передачі та 6,2 підбирання.

Філадельфія перебуває на 2-му місці на Сході, Кліпперс йдуть 5-ми на Заході.

Раніше повідомлялося, що НБА розслідує відсутність Хардена на матчі Філадельфії.