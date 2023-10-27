НБА розслідує відсутність Хардена на матчі Філадельфії

Ліга може покарати Філадельфію

НБА оголосила про початок розслідування причин, чому Джеймс Харден пропустив матч Філадельфії проти Мілвокі (117:118), який транслювався на національному телебаченні.

Про це повідомляє ESPN.

Ліга вирішила перевірити, чи не порушила команда нещодавно введене правило з лоад менеджменту гравців - тепер клуби НБА не можуть просто так давати відпочинок своїм зіркам, заради гри яких фанати дивляться матчі регулярного сезону.

Ситуація з 34-річним розігруючим виходить неоднозначною. З одного боку він прибув у розташування 76-х після пропуску передсезонних ігор, але в той же час команда сказала йому, що він не вирушить на виїзд до Мілвокі.

Сіксерс хочуть вирішити проблему з Харденом, який минулого літа зажадав обміну, заявивши про неможливість грати за організацію, в якій працює "брехун" Деріл Морі, президент з баскетбольних операцій Філадельфії.

Нагадаємо, Філадельфія може включити Хардена в угоду по обміну Голідея.