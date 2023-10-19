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Черкаська міська рада виділила грошову допомогу Черкаським Мавпам

За проголосували 23 депутати
Сьогодні 18:40 203 0
Черкаська міська рада виділила грошову допомогу Черкаським Мавпам
#БК Черкаські Мавпи

Джерело - 18000.

Черкаська міська рада проголосувала за спрямування 1,5 мільйона гривень на фінансову підтримку Черкаських Мавп.

Про це повідомляє портал 18000.

За проголосували 23 депутати.

Заступник міського голови Сергій Тищенко зазначив, що фінансова підтримка – наступний крок після підписання меморандуму з клубом.

Він повідомив, що на наступний рік на підтримку Мавп планують спрямувати 7 мільйонів гривень.

Секретар міськради Юрій Тренкін запевнив, що фінансування відбуватиметься шляхом балансування у МСК Дніпро, а додаткові кошти на це не спрямовуватимуться.

Нагадаємо, Дніпро переграв Черкаських Мавп у Суперлізі.

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