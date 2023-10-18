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Дніпро переграв Черкаських Мавп у Суперлізі

Найрезультативнішим у матчі став баскетболіст Дніпра Сергій Загреба
Сьогодні 21:04 119 0
Дніпро переграв Черкаських Мавп у Суперлізі

Джерело - Чемпіон.

Дніпро здобув перемогу над Черкаськими Мавпами у матчі Суперліги.

Зустріч завершилася з рахунком 78:65

Найрезультативнішим у матчі став баскетболіст Дніпра Сергій Загреба – 22 очки, 6 підбирань та 2 передачі за 24:52 на майданчику.

Суперліга - Регулярний чемпіонат
18 жовтня

Черкаські Мавпи-Дніпро – Дніпро 65:78 (14:17, 15:30, 20:15, 16:16)

Черкаські Мавпи: Далкорт 10 - 4 втрати, Новіков 5, Кальніченко 3 + 8 підбирань, Агафонов 3, Кузнецов 2 + 3 передачі — старт, Мітіріч 14 + 4 передачі, шкіра 13 + 6 підбирань, Руслов 8 + 5 передач, Фостер-Бойд 5, Упир 2, Назаренко 0

Дніпро: Загреба 22 + 6 підбирань, Тимофеєнко 15 + 8 підбирань + 5 передач, Закурдаєв 9 + 8 підбирань, Горобченко 8 + 5 підбирань + 4 передачі - 5 втрат, Бондарчук 2 — старт, Сипало 11 + 6 підбирань, Дубоненко 5, Тарасенко 4, Сорочан 2, Джеріхов 0, Шкода 0, Кочерга 0

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