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Прометей – Лодон Лайонз 87:99: огляд матчу

Відеоогляд матчу
Сьогодні 08:24 203 0
Прометей – Лодон Лайонз 87:99: огляд матчу
#БК Прометей

Джерело - prometeybc.com.

Прометей поступився Лондону Лайонзу в межах 3-го туру Єврокубка.

Єврокубок
Група А, 3-й тур
18 жовтня

Прометей – Лодон Лайонз 87:99 (30:19, 15:29, 20:25, 22:26)

Прометей: Агада* (16),  Келлi* (6), Ткаченко* (4), Кiн* (18 + 5 передач), Одiасе* (13), Сидоров, капiтан (3), Марч (12), Бобров (2), Балвiн (10 + 11 пiдбирань), Липовий (3), Петров (0).

Лондон Лайонз: Оласенi* (10), Фiллiп* (8 + 8 передач), Метт Морган* (21), Деккер* (17), Грентхем* (17 + 11 пiдбирань), Cолуаде (0), Тейлор (2), Конор Морган (15), Нельсон (7), Шарма (2).

У першому матчі Прометей здобув перемогу над Гамбургом (97:77), а в другому програв Бешикташу (70:92).

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