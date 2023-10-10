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Прометей програв Бешикташу в 2 турі Єврокубка

Вчора 21:54 194 0
Прометей програв Бешикташу в 2 турі Єврокубка
#БК Прометей

Джерело - Чемпіон.

У матчі 2-го туру групи А Єврокубка у турецькому Стамбулі український Прометей програв місцевому Бешикташу.

Матч завершився з рахунком 92:70 на користь турецької команди.

Нагадаємо, що у першому турі турніру Прометей переграв Гамбург із рахунком 97:77.

Єврокубок з баскетболу
Група А
2 тур, 10 жовтня

Бешикташ - Прометей 92:70 (20:17, 26:17, 22:17, 24:19)

Бешикташ: Метьюз, Арслан, Аксу, Угурлу, Озбек, Хаммондс, Мітчелл, Дурмаз, Кобан, Конан, Дельгадо, Їжитоглу

Прометей: Агада, Кін, Липовий, Одіясе, Рід, Балвін, Бобров, Марч, Санон, Сидоров, Ткаченко.

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