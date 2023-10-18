Сіммонс хоче зіграти за Австралію на Олімпіаді-2024

Розігруючий Брукліна Бен Сіммонс готовий зіграти за збірну Австралії на Олімпійських іграх-2024 у Парижі.

Про це він заявив порталу Clutch Points.

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"Давайте пройдемо сезон здоровим та зіграємо на Олімпійських іграх. Для мене це буде просто безумством. Я прагну здобути медаль, але, маючи такий досвід і можливість представляти свою країну, напевно, немає нічого кращого за це", - сказав Сіммонс.