Дніпро переграв Київ-Баскет у матчі Суперліги

Дніпровська команда виграла свій четвертий матч в сезоні

Джерело - Чемпіон.

Лідер Суперліги Дніпро розпочав київський бабл у ПС Венето з перемоги над господарями майданчика баскетболістами Київ-Баскету з рахунком 91:73.

У переможців відзначимо Олександра Тарасенка, який набрав 25 очок (4/5 триочкових, 9/11 з гри), а також Михайла Горобченка, який оформив дабл-дабл з 11 очок і 11 передач.

У Київ-Баскет Даня Кінгсбі набрав 34 очки, оновивши рекорд результативності сезону Суперліги Favbet.

Київ-Баскет свій наступний матч домашнього бабла проведе 19 жовтня проти Кривбасу, а Дніпро вже завтра зіграє проти Черкаських Мавп.

Суперліга - Регулярний чемпіонат

Київ, ПС Венето

17 жовтня

Київ-Баскет - Дніпро 73:91 (17:23, 14:26, 18:18, 24:24)

Раніше Черкаські Мавпи-Дніпро переграли Кривбас у матчі Суперліги.