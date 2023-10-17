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Черкаські Мавпи-Дніпро переграли Кривбас у матчі Суперліги

Сьогодні 18:41 181 0
Черкаські Мавпи-Дніпро переграли Кривбас у матчі Суперліги
#БК Кривбас, #Черкаські Мавпи-Дніпро

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 17 жовтня, у матчі Суперліги України Черкаські Мавпи-Дніпро обіграли Кривбас.

Матч завершився з рахунком 65:47. Найрезультативнішим у матчі став гравець черкаського клубу Сергій Скіра, на рахунку якого 25 очок і 18 підбирань. Він встановив новий рекорд сезону за підбираннями в одному матчі.

Для Кривбаса ця поразка стала четвертою поспіль на старті нового сезону.

Суперліга України. Чоловіки
17 жовтня

Черкаські Мавпи-Дніпро - Кривбас 71:51 (15:11, 21:15, 14:14, 21:11)

Черкаські Мавпи-Дніпро: Скіра (25 + 18 підбирань), Мітіріч (15 + 4 підбирання + 2 асисти), Далкорт (9 + 5 підбирань + 2 передачі)

Кривбас: Мартинов (12 + 4 підбирання), Челован (10 + 6 підбирань), Тіщенко (9 +7 підбирань)

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