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Лідер Ворріорз готовий грати за збірну Канади на Олімпіаді

Сьогодні 17:44 92 0
Лідер Ворріорз готовий грати за збірну Канади на Олімпіаді

Джерело - sport24.gr.

Один з ключових гравців Ворріорз Ендрю Віггінс планує грати за збірну Канади на Олімпіаді-2024.

Про це сказав баскетболіст.

“Цей рік був важким, тому що я закінчив сезон зі зламаним ребром. Але мета полягає в тому, щоб наступного року бути з ними в Парижі. Це було важко для мене, але вони виконали дуже хорошу роботу.

Вони забезпечили кваліфікацію на турнір. Усі хлопці наполегливо боролися на чолі з Гілджес-Александром, Діллоном Бруксом і Барреттом. Це було неймовірно для всіх хлопців“, - сказав Віггінс.

Раніше збірна Франції визначилася з головним тренером на Олімпіаду.

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