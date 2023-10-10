Збірна Франції визначилася з головним тренером на Олімпіаду

Колле керує збірною Франції з 2009 року

Венсан Колле залишиться на посаді головного тренера національної збірної Франції з баскетболу і готуватиме її до Олімпійських ігор 2024 рок у Парижі.

Про це повідомляє пресслужба федерації баскетболу Франції.

Колле керує збірною Франції з 2009 року. З ним на чолі команда стала чемпіоном Євробаскету-2013, виграла дві бронзові медалі чемпіонату Європи, три бронзові медалі чемпіона світу, а також здобула срібло Олімпіади-2020.

На чемпіонаті світу 2023 року Франція не вийшла з групи, у зв’язку з чим з’явилася інформація про можливу відставку Колле. Федерація баскетболу вирішила дати тренеру шанс реабілітуватися на домашній Олімпіаді.