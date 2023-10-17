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Йокич зіграє у складі збірної Сербії на Олімпіаді

Сьогодні 16:11 204 0
Йокич зіграє у складі збірної Сербії на Олімпіаді

Джерело - telegraf.rs.

Нікола Йокич зіграє на Олімпійських іграх у Парижі у складі збірної Сербії.

Президент Олімпійського комітету Сербії Божидар Малькович.

"Треба враховувати, що ми виграли срібло без чемпіона НБА та MVP Ніколи Йокича, MVP Євроліги Василія Міцича та Ніколи Калінича. Команда згуртувалася і проявила себе.

У кожному виді спорту так. Я можу пишатися сезоном Новака Джоковича та світовим золотом Івани Шпанович у стрибках в довжину.

До речі, я анонсую, що всі гратимуть у Парижі, включно з Ніколою Йокичем. Ігри в Парижі будуть великою подією", - сказав Малькович.

Раніше збірна Франції визначилася з головним тренером на Олімпіаду.

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