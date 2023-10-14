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Прометей розгромив Авіс Утілітас у Латвійсько-естонській лізі

Третя поспіль перемога Прометея у лізі
Сьогодні 21:23 194 0
Прометей розгромив Авіс Утілітас у Латвійсько-естонській лізі
#БК Прометей

Джерело - Чемпіон.

Прометей переграв Авіс Утілітас у третьому матчі нового сезону у Латвійсько-естонської ліги.

Матч завершився з рахунком 90:66.

Найрезультативнішим гравцем Прометея став Рональд Марч - 23 очка, 7 підбирань, 2 передачі, 3 перехоплення, 1 блок-шот.

Латвійсько-естонська ліга

3 тур, 14 жовтня

Прометей - Авіс Утілітас 90:66 (28:8, 22:18, 21:25, 19:15)

БК "Прометей: Агада* (8 + 5 передач), Келлi* (4), Кiн* (10), Ткаченко* (5), Одiасе* (13), Балвiн (13 + 8 пiдбирань), Сидоров, капiтан (6 + 5 передач), Марч (23 + 3 перехоплення), Липовий (6), Бобров (2), Войналович (0).

БК АВIС УТIЛITAС Рапла: Лаане*, капiтан (18 + 6 передач + 3 перехоплення), Томiч* (4 + 6 пiдбирань), Шевченко* (5), Руут* (5), Паасойа* (7), Руубель (0), Хантер (14 + 6 передач), Нiiтс (9 + 6 пiдбирань), Госнелл (4).

Раніше Прометей програв Бешикташу у 2 турі Єврокубка.

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