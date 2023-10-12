Заступник комісара НБА прокоментував можливе створення франшизи в Європі

Джерело - Mundo Deportivo.
НБА не планує створювати франшизу в Європі.
Про це заявив заступник комісара НБА Марк Тейтум.
"Якщо у вас є команда, що базується, наприклад, в Іспанії або Лондоні, то її переїзди в Портленд протягом 82-матчевого сезону - це дуже багато. Поки літаки не стануть швидшими, і ми не зможемо скоротити час, необхідний для перетину Атлантики, я думаю, що мати франшизу НБА в Європі буде складно.
MVP НБА Ембіід може зіграти за збірну США на Олімпійських іграх-2024
Наразі ми задоволені 30 командами, але, природно, організації зростають, і з часом буде мати сенс розширюватися. Ми можемо розмістити ще дві франшизи", - сказав Тейтум.
✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!