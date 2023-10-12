Заступник комісара НБА прокоментував можливе створення франшизи в Європі

НБА не планує створювати франшизу в Європі.

Про це заявив заступник комісара НБА Марк Тейтум.

"Якщо у вас є команда, що базується, наприклад, в Іспанії або Лондоні, то її переїзди в Портленд протягом 82-матчевого сезону - це дуже багато. Поки літаки не стануть швидшими, і ми не зможемо скоротити час, необхідний для перетину Атлантики, я думаю, що мати франшизу НБА в Європі буде складно.