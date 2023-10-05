MVP НБА Ембіід може зіграти за збірну США на Олімпійських іграх-2024

Чинний MVP НБА Джоел Ембіід зобов'язався грати за збірну США на Олімпійських іграх у Парижі 2024 року.

Про це повідомила інсайдер Рамона Шелберн.

Він повідомив виконавчого директора команди США Гранта Хілла про своє рішення в четвер вранці, через кілька днів після зустрічі з ним у Форт-Коллінзі, штат Колорадо, де Сіксерс проводять тренувальний табір.

Ембіід народився в Камеруні. Також він має французьке і американське громадянство, тому було 3 збірні, за які він міг грати.

Джоел хоче допомогти США повернутися на вершину після того, як вони не змогли виграти медаль на чемпіонаті світу в Манілі.

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