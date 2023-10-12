Головне
Чому всім українцям варто вболівати за Тайсона Ф'юрі в його наступному бою
Сьогодні 08:00 1056
Зоря переграла ФСК Маріуполь на шляху до чвертьфіналу Кубка України
Сьогодні 14:57 124
Ультрас Селтіка: Чому життя українців вважається більш священним, ніж життя палестинців?
Сьогодні 14:08 264
Україна - Північна Македонія: анонс і прогноз матчу кваліфікації Євро-2024
Сьогодні 07:00 760
Український тренер очолив Шериф
Вчора 22:10 1142
Збірна України зіграла внічию із Сербією у кваліфікації на чемпіонат світу
Вчора 20:44 920
Ярмоленка прооперували у Барселоні
Вчора 19:10 707
Цуренко переграла Векич у другому колі турніру в Чженчжоу
Вчора 18:57 570
Збірна України прийме Італію у Леверкузені
Вчора 18:31 725
Визначилися арбітри на матч Україна - Північна Македонія
Вчора 14:18 727
Прямі трансляції

Леброн: Ми молимося за мир в Ізраїлі

Сьогодні 14:17 208 0
Леброн: Ми молимося за мир в Ізраїлі
Фото: Getty Images
#Леброн Джеймс, #Лос-Анджелес Лейкерс

Джерело - Чемпіон.

Лідер Лейкерс Леброн Джеймс висловив підтримку Ізраїлю в боротьбі з ХАМАСом.

Про це він написав у твіттері.

"Руйнування в Ізраїлі трагічні й неприйнятні. Вбивства і насильство проти невинних людей, що здійснюються ХАМАС, є тероризмом. Сім'я SpringHill Company висловлює глибокі співчуття Ізраїлю та єврейській громаді.

  Леброн: Хочу зіграти на Олімпіаді

Ми молимося за мир у регіоні та підтверджуємо нашу незмінну прихильність у боротьбі з ненавистю в усіх її проявах. Ми всі повинні працювати над тим, щоб ця трагедія не призвела до ще більшого поширення ненависті, расизму та антисемітизму", - написав Джеймс.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Українська Друга Ліга-2023/24: календар, результати матчів, турнірна таблиця Українська Друга Ліга-2023/24: календар, результати матчів, турнірна таблиця 20804
Українська Перша Ліга-2023/24 - група Б: календар і результати матчів, турнірна таблиця Українська Перша Ліга-2023/24 - група Б: календар і результати матчів, турнірна таблиця 17681
Український тренер очолив Шериф Український тренер очолив Шериф 1142
Чому всім українцям варто вболівати за Тайсона Ф'юрі в його наступному бою Чому всім українцям варто вболівати за Тайсона Ф'юрі в його наступному бою 1056
Збірна України зіграла внічию із Сербією у кваліфікації на чемпіонат світу Збірна України зіграла внічию із Сербією у кваліфікації на чемпіонат світу 920
Українська Перша Ліга-2023/24 - група А: календар і результати матчів, турнірна таблиця Українська Перша Ліга-2023/24 - група А: календар і результати матчів, турнірна таблиця 27155
Рекомендуємо
Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью 3639
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 215789 1
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 50 Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 50 30889
Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче 80855
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 49551
61 рік тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 61 рік тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 28173