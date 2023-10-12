Лідер Лейкерс Леброн Джеймс висловив підтримку Ізраїлю в боротьбі з ХАМАСом.

Про це він написав у твіттері.

"Руйнування в Ізраїлі трагічні й неприйнятні. Вбивства і насильство проти невинних людей, що здійснюються ХАМАС, є тероризмом. Сім'я SpringHill Company висловлює глибокі співчуття Ізраїлю та єврейській громаді.

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Ми молимося за мир у регіоні та підтверджуємо нашу незмінну прихильність у боротьбі з ненавистю в усіх її проявах. Ми всі повинні працювати над тим, щоб ця трагедія не призвела до ще більшого поширення ненависті, расизму та антисемітизму", - написав Джеймс.