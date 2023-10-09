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Лень: У Сакраменто достатньо сил для боротьби за титул

Олексій Лень прокоментував майбутній старт сезону у НБА.
Вчора 22:38 187 0
Лень: У Сакраменто достатньо сил для боротьби за титул
Фото - Getty Images
#Олексій Лень, #Станіслав Біленький, #Сакраменто Кінгс

Джерело - fbu.ua.

Сакраменто у наступному сезону буде боротися за перемогу в НБА.

Про це розповів український центровий Олексій Лень.

“Команда зіграна, склад майже не змінився, тренерський штаб залишився тим самим. Вважаю, що цього сезону ми наберемо оберти набагато швидше, ніж рік тому.

У минулому сезоні мені було не дуже приємно сидіти в запасі. У кожного гравця є его. Це нелегко, коли хтось грає не дуже якісно, а ти все одно дивишся за матчем зі сторони. Але я концентрувався на щоденних тренуваннях, продовжував працювати, виконував додаткові кидкові вправи. Тренерський штаб допоміг мені залишатися зосередженим. Мені говорили, що треба почекати. Шанс може з’явитися або ні, але завжди треба бути готовим.

  Лень: Мав декілька інших варіантів у НБА, але хотів повернутися у Сакраменто

Майк Браун підійшов до мене за 5 матчів до кінця регулярного чемпіонату і запитав: “Ти готовий?”. Я відповів, що мені треба декілька ігор, щоб втягнутися в ігровий ритм, відчути ноги. Він сказав, що в мене будуть ці 5 матчів і я маю набрати форму до початку плей-офф. Я відреагував з захопленням: “Нарешті це сталося”. Чесно кажучи я здивувася. Зазвичай команда робить ставку на певну групу гравців в перших 50-60 матчах сезону і потім нічого не міняє. Я не потрапляв у ротацію, але був готовий в будь-який час в неї влитися, підстрахувати одноклубників у випадку травм і тому подібного.

Головна зміна у порівнянні з попереднім сезоном? Я відчуваю кращу комунікацію з усіма в команді. Для мене першочергове значення мають відносини і зв’язок з партнерами. У нас залишилися незавершені справи з минулого сезону. Вважаю, що ми мали перемагати Голден Стейт в 7 матчі першого раунду плей-офф.  Ми пройдемо цю стадію, якщо кожен покаже невеликий прогрес в цьому сезоні”.

Команда зіграна, всі знають сильні та слабкі сторони своїх одноклубників. Влитися в сезон буде легко. Ми розуміємо чого очікувати один від одного, краще спілкуємося і взаємодіємо на паркеті.

Ціль на новий сезон? Тренер все ясно сказав – боротьба за титул. Думаю, що в нас достатньо сил для цього", - відзначив Лень.

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