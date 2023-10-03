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Лень: Мав декілька інших варіантів у НБА, але хотів повернутися у Сакраменто

Сьогодні 17:25 197 0
Лень: Мав декілька інших варіантів у НБА, але хотів повернутися у Сакраменто
#Олексій Лень, #Сакраменто

Джерело - Чемпіон.

Центровий Сакраменто Кінгз Олексій Лень не боїться  конкуренції з Джавейлом Макгі.

Про це заявив сам український баскетболіст.

“Все чудово. Залишилися майже всі гравці з минулого сезону. Я був у захваті, коли керівництво Кінгз зателефонувало мені і запропонувало новий контракт. Це було легке рішення для мене - я погодився відразу після дзвінка. Мені все подобається в Сакраменто. Команда має впевнено стартувати в новому сезоні. Гравці майже ті самі, тренерський штаб не змінився. Це спрощує завдання. У нас також є чудові новачки - Джавейл Макгі та Александар Везенков.  Думаю, що команду чекає захоплюючий сезон. Є відчуття, що в минулому сезоні ми не довели до кінця деякі справи. Всі вважають, що ми мали вигравати 7-й матч плей-оф против Голден Стейт. У нас є потенціал зробити крок вперед. Команда зіграна, будемо намагатися зробити це.

Чи чекав я на пропозицію команди? Так, мені давали зрозуміти, що зателефонують в перший день ринку вільних агентів. Мав декілька інших варіантів, але хотів повернутися в Сакраменто. У нас молода команда. Всі хлопці наполегливо працювали в тренажерному залі в міжсезоння. Ми можемо стати кращими і більш конкурентоспроможними у порівнянні з минулим сезоном.

Конкуренція з Джавейлом Макгі? Чудовий хлопець. Працюю з ним декілька днів і все йде дуже легко. Він вигравав титули НБА і привносить цей досвід в команду. Я маю працювати день за днем. Минулого сезону тренер говорив мені концентруватися на відрізку з 5 матчів. Треба працювати і завжди бути готовим до виходу на паркет. Коли тренер покличе мене, я буду готовим.  Очікування від Кінгз стали вище, але я думаю, що їх буде легше виправдати через зіграність команди і збереження тренерського штабу. Всі гравці перебувають в хорошій формі”, - сказав Лень.

Раніше Сакраменко вніс Леня до заявки на сезон.

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