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Дончич - про проблеми зі стегном: Мені вже набагато краще

У Дончича були проблеми зі стегном в кінці минулого сезону
Сьогодні 20:04 328 0
Дончич - про проблеми зі стегном: Мені вже набагато краще
Фото: Getty Images
#Даллас, #Лука Дончич

Джерело - Fadeaway World.

Лідеру Далласа Луці Дончичу стає краще після отримання пошкодження стегна.

Про це серб розповів порталу Fadeaway World.

"Мені вже набагато краще. Стає краще з кожним днем. А щодо моїх навичок гри в атаці - я не знаю. Я граю в баскетбол дуже довго, тому, можливо, справа в цьому", - сказав Дончич.

У Дончича були проблеми зі стегном в кінці минулого сезону та під час чемпіонату світу з баскетболу.

Нагадаємо, MVP НБА Ембіід може зіграти за збірну США на Олімпійських іграх-2024.

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