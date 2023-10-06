Дончич - про проблеми зі стегном: Мені вже набагато краще

У Дончича були проблеми зі стегном в кінці минулого сезону

Джерело - Fadeaway World.

Лідеру Далласа Луці Дончичу стає краще після отримання пошкодження стегна.

Про це серб розповів порталу Fadeaway World.

"Мені вже набагато краще. Стає краще з кожним днем. А щодо моїх навичок гри в атаці - я не знаю. Я граю в баскетбол дуже довго, тому, можливо, справа в цьому", - сказав Дончич.

У Дончича були проблеми зі стегном в кінці минулого сезону та під час чемпіонату світу з баскетболу.

Нагадаємо, MVP НБА Ембіід може зіграти за збірну США на Олімпійських іграх-2024.

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