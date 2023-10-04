Дніпро переграв Запоріжжя у Суперлізі

Джерело - Чемпіон.
Дніпро переграв Запоріжжя у матчі регулярного чемпіонату Суперліги.
Гра завершилась з рахунком 78:69.
Суперліга - Регулярний чемпіонат
04 жовтня
Запоріжжя — Дніпро 69:78 (19:21, 13:24, 18:14, 19:19)
Запоріжжя: Биков 12 + 6 перехоплень, Хохоник 9 + 8 підбирань + 8 передач – 4 втрати, Сізов 10 + 7 підбирань, Буц 8, Морозов 14 – старт; Липовцев 14 + 8 підбирань + 3 перехоплення, Тельчаров 2, Величко 0, Дмитренко 0
Дніпро: Сорочан 6, Сипало 2, Закурдаєв 18 + 7 підбирань – 5 втрат, Загреба 15 + 10 підбирань, Горобченко 2 + 12 передач – 5 втрат + 3 перехоплення – старт; Дубоненко 16, Тимофеєнко 13 + 8 підбирань, Бондарчук 6, Джеріхов 0, Тарасенко 0
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