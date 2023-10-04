БІПА розгромила Кривбас на старті Суперліги

БІПА відкрила сезон перемогою над Кривбасом

Джерело - Чемпіон.

Одеська БІПА розпочала новий сезон Суперіги із перемоги над Кривбасом.

Матч завершився з рахунком 67:44.

Найкращим у складі переможців став захисник Олександр Шашков, який, вийшовши з лави, набрав 21 очко (РЕ 20).

Суперліга - Регулярний чемпіонат

04 жовтня

БІПА — Кривбас 67:44 (19:13, 21:13, 14:5, 13:13)

БІПА: Ткаченко 11 + 8 підбирань + 2 блок-шота, Малиновський 10 + 5 підбирань - 4 втрати, Рябчук 10 + 7 підбирань + 4 передачі + 3 перехоплення, Баранов 5 + 7 підбирань, Кадигроб 0 + 7 підбирань — старт, Шашков 21, Бугорський 4 + 4 підбирання, Конєв 4, Товкач 2 + 5 підбирань, Рудик 0, Рикунов 0,

Кривбас: Мартинов 5 + 7 підбирань - 3 втрати, Мельник 5 + 6 підбирань, Тіщенко 4, Бречка 2, Гуля 0 — старт, Бібіков 12 + 4 підбирання, Сєргєйчик 6, Бондаренко 4 + 4 підбирання, Челован 4 + 4 підбирання, Кундик 2

Раніше Дніпро переміг чемпіона України на старті Суперліги.