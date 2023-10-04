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Лень: Найкращий спосіб допомогти Україні - надати нам якомога більше зброї

Сьогодні 14:54 153 0
Лень: Найкращий спосіб допомогти Україні - надати нам якомога більше зброї
#Олексій Лень

Джерело - Чемпіон.

Потреба номер один для України - отримати якомога більше зброї.

Про це розповів український центровий Сакраменто Олексій Лень

"Найкращий спосіб допомогти нам – надати якомога більше зброї, це потреба номер один. Поки у нас немає переваги в цьому компоненті, у ворога є перевага в кількості людей та артилерії.  Тому потреба номер один – допомога в отриманні зброї. Треба донатити, у мене є власний фонд.

  Лень: Мав декілька інших варіантів у НБА, але хотів повернутися у Сакраменто

Я допомагаю біженцям з України, тому що НБА забороняє гравцям напряму допомагати армії, є таке обмеження. Саме тому фонд Леня допомогає біженцям та людям, які втратили рідних та свої домівки, переїхали в іншу країну. Я намагаюся допомогти їм будь-якими можливими способами", - сказав Лень.

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