Лень: Найкращий спосіб допомогти Україні - надати нам якомога більше зброї

Джерело - Чемпіон.

Потреба номер один для України - отримати якомога більше зброї.

Про це розповів український центровий Сакраменто Олексій Лень

"Найкращий спосіб допомогти нам – надати якомога більше зброї, це потреба номер один. Поки у нас немає переваги в цьому компоненті, у ворога є перевага в кількості людей та артилерії. Тому потреба номер один – допомога в отриманні зброї. Треба донатити, у мене є власний фонд.

Лень: Мав декілька інших варіантів у НБА, але хотів повернутися у Сакраменто

Я допомагаю біженцям з України, тому що НБА забороняє гравцям напряму допомагати армії, є таке обмеження. Саме тому фонд Леня допомогає біженцям та людям, які втратили рідних та свої домівки, переїхали в іншу країну. Я намагаюся допомогти їм будь-якими можливими способами", - сказав Лень.

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