Сакраменто прийняв рішення щодо включення Леня у заявку на новий сезон НБА

Український центровий Олексій Лень залишиться в зявці Сакраменто Кінгз на новий сезон НБА.

Про це повідомляє інсайдер ESPN Джеймс Хем.

Раніше повідомлялося, що Сакраменто відрахує двох з шести центрових команди. Місце Домантаса Сабоніса в стартовому складі ніколи не підлягало перегляду, Лень та Макгі з гарантованими контрактами потраплять в заявку і стануть резервними центровими, Скал Лабіссьер переведений в фарм-клуб G-Ліги. Таким чином, на останнє 15-е вільне місце в заявці Кінгз претендують Нерленс Ноель та Німас Куета, обидва гравці мають негарантовані контракти.

According to a league source, barring something unforeseen, both JaVale McGee and Alex Len are expected to make the Kings’ final roster and compete for backup center minutes.