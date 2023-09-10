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Сакраменто прийняв рішення щодо включення Леня у заявку на новий сезон НБА

Сьогодні 16:40 211 0
Сакраменто прийняв рішення щодо включення Леня у заявку на новий сезон НБА
#Олексій Лень, #Сакраменто

Джерело - Чемпіон.

Український центровий Олексій Лень залишиться в зявці Сакраменто Кінгз на новий сезон НБА.

Про це повідомляє інсайдер ESPN Джеймс Хем.

“За винятком чогось непередбаченого, очікується, що і Джавейл Макгі і Олексій Лень увійдуть до остаточної заявки Кінгз і змагатимуться за хвилини на позиції центрового. Минулого сезону Лень відіграв загалом 161 хвилину та був на 100 відсотків здоровим. Джерела підтвердили, що Макгі також є частиною плану Сакраменто цього сезону. В клубі дуже раді, що він став доступним на ринку”, - зазначив Хем.

Раніше повідомлялося, що Сакраменто відрахує двох з шести центрових команди. Місце Домантаса Сабоніса в стартовому складі ніколи не підлягало перегляду, Лень та Макгі з гарантованими контрактами потраплять в заявку і стануть резервними центровими, Скал Лабіссьер переведений в фарм-клуб G-Ліги. Таким чином, на останнє 15-е вільне місце в заявці Кінгз претендують Нерленс Ноель та Німас Куета, обидва гравці мають негарантовані контракти.

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