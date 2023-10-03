Київ-Баскет підписав американського центрового

Київ-Баскет оголосив про підписання контракту з американським центровим Гаймоном Марканвісом.

Про це повідомляє пресслужба столичного клубу.

27-річний баскетболіст вже прибув до Києва, пройшов медогляд і провів перше тренування.

Минулий сезон вихованець команди університету Місісіпі Ole Miss Rebels виступав у естонському клубі ТалТех, де у 19-ти матчах у середньому набирав 6,4 очка і робив 3,8 підбирання за 15,5 хвилин на майданчику.

Нинішнього літа кияни оголосили про підписання ще двох легіонерів – захисника Дані Кінгсбі та форварда Бренлі Байнума.

Раніше Київ-Баскет підписав молодого форварда.