Київ-Баскет підписав молодого форварда

Столичний клуб завершує комплектацію складу

Джерело - ФБУ.

Київ-Баскет оформив перехід 20-річного українського форварда Нікіти Стецюри.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

В минулому сезоні баскетболіст грав у Суперлізі за Прикарпаття-Говерлу.

У минулому регулярному чемпіонаті Нікіта взяв участь у 8 матчах, в яких отримував мінімальний ігровий час, відігравши рекордні для себе 4 хвилини в матчах проти Будівельника.

Раніше нагадаємо кияни підписали українських гравців з Вищої ліги - Ігоря Стародуба та Нікіту Когута. Також кияни підписали Максима Ожегова.

У новому сезоні Суперліги Favbet кияни стартуватимуть 7 жовтня матчем проти Рівне-ОШВСМ.