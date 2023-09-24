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Київ-Баскет підписав молодого форварда

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Сьогодні 17:41 205 0
Київ-Баскет підписав молодого форварда
#Київ-Баскет

Джерело - ФБУ.

Київ-Баскет оформив перехід 20-річного українського форварда Нікіти Стецюри. 

Про це повідомляє пресслужба клубу.

В минулому сезоні баскетболіст грав у Суперлізі за Прикарпаття-Говерлу.

У минулому регулярному чемпіонаті Нікіта взяв участь у 8 матчах, в яких отримував мінімальний ігровий час, відігравши рекордні для себе 4 хвилини в матчах проти Будівельника.

Раніше нагадаємо кияни підписали українських гравців з Вищої ліги - Ігоря Стародуба та Нікіту Когута. Також кияни підписали Максима Ожегова.

У новому сезоні Суперліги Favbet кияни стартуватимуть 7 жовтня матчем проти Рівне-ОШВСМ.

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