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Мілвокі оголосив про перехід Лілларда

Мілвокі оголосив про підписання Лілларда
Сьогодні 11:40 193 0
Мілвокі оголосив про перехід Лілларда
#Мілвокі, #Портленд, #Деміан Ліллард

Джерело - Чемпіон.

Мілвокі підписав лідера Портленда Деміана Лілларда.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

"Фанати Бакс, сьогодні хвилюючий день для Мілвокі. Коли у вас є рідкісна можливість об’єднати одного з провідних гравців НБА з дуже універсальним складом, що має високі цілі, ви робите це. І ми дуже раді вітати у складі Бакс семиразового учасника Матчу всіх зірок Деміана Лілларда.

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Ліллард – виключно сильна людина, чиє лідерство, досвід та вміння грати чудово доповнять наш глибокий та багатогранний склад. Ми знаємо, що ваші очікування від нас цього сезону будуть високими, і ми готові виправдати їх.

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Тренувальний збір розпочнеться у вівторок під керівництвом головного тренера Едріана Гріффіна, який зібрав приголомшливий штаб. Наша команда працює разом, у тому числі й ви, наші чудові фанати. Вперед, Бакс", - йдеться у заяві.

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