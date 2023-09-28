Мілвокі оголосив про перехід Лілларда

Мілвокі оголосив про підписання Лілларда

Джерело - Чемпіон.

Мілвокі підписав лідера Портленда Деміана Лілларда.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

"Фанати Бакс, сьогодні хвилюючий день для Мілвокі. Коли у вас є рідкісна можливість об’єднати одного з провідних гравців НБА з дуже універсальним складом, що має високі цілі, ви робите це. І ми дуже раді вітати у складі Бакс семиразового учасника Матчу всіх зірок Деміана Лілларда.

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Ліллард – виключно сильна людина, чиє лідерство, досвід та вміння грати чудово доповнять наш глибокий та багатогранний склад. Ми знаємо, що ваші очікування від нас цього сезону будуть високими, і ми готові виправдати їх.

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Тренувальний збір розпочнеться у вівторок під керівництвом головного тренера Едріана Гріффіна, який зібрав приголомшливий штаб. Наша команда працює разом, у тому числі й ви, наші чудові фанати. Вперед, Бакс", - йдеться у заяві.

Milwaukee Bucks acquire seven-time All-Star, seven-time All-NBA selection and NBA 75th Anniversary Team member Damian Lillard.



📰: https://t.co/UW5WDDCq0H pic.twitter.com/0DXHxd0E3q — Milwaukee Bucks (@Bucks) September 28, 2023

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