Голден Стейт підпише вільного агента Макгрудера

Вільний агент Родні Макгрудер підпише контракт з Голден Стейт.

Про це повідомив інсайдер Шемс Чаранія.

32-річний Макгрудер буде боротися за місце у складі Ворріорз.

Баскетболіст з 2020 до 2023 року грав за Детройт.

