Голден Стейт підпише вільного агента Макгрудера

Баскетболіст з 2020 до 2023 року грав за Детройт

Джерело - Чемпіон.

Вільний агент Родні Макгрудер підпише контракт з Голден Стейт.

Про це повідомив інсайдер Шемс Чаранія.

32-річний Макгрудер буде боротися за місце у складі Ворріорз.

Баскетболіст з 2020 до 2023 року грав за Детройт.

Free agent forward Rodney McGruder is finalizing a deal with the Golden State Warriors, sources tell me and @anthonyVslater. McGruder will compete for a roster spot in Warriors camp. — Shams Charania (@ShamsCharania) September 25, 2023

Нагадаємо, три топ-клуби НБА включились в боротьбу за Лілларда.

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