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Три топ-клуби НБА включились в боротьбу за Лілларда

Сьогодні 22:55 177 0
Три топ-клуби НБА включились в боротьбу за Лілларда

Джерело - basket.com.ua.

Мілвокі Бакс, Бостон Селтікс та Філадельфія Сіксерс виявляють інтерес до розігруючого Портленд Трейл Блейзерс Деміана Лілларда.

Про це повідомляє інсайдер ESPN Марк Спірс.

Ліллард в міжсезоння запросив обмін в Маямі Хіт, але Портленд не зміг домовитися з цим клубом. Серйозним претендентом на обмін Деміана вважаються Торонто Репторс, які мають більш привабливі активи для Трейл Блейзерс.

У минулому сезоні Ліллард взяв участь у 58 матчах регулярного чемпіонату НБА, в середньому за гру набираючи 32,2 очка, 4,8 підбирання та 7,3 передачі.

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