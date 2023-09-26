Київ-Баскет подовжив контракт з Юрченком

Джерело - fbu.ua.
Центровий Сергій Юрченко продовжив контракт з Київ-Баскетом.
Про це повідомила пресслужба клубу.
В минулому чемпіонаті бігмен відіграв за киян 32 матчі, набирав 7.7 очка і 5.2 підбирання в середньому за 20 хвилин на майданчику.
Крім того Юрченка було призначено новим капітаном команди, після того як Роман Новіков, який виконував капітанські обов’язки в минулому сезоні, перейшов у Черкаські Мавпи.
Київ-Баскет розпочне новий сезон Суперліги 6 жовтня матчем регулярного чемпіонату проти Політехніки-Галичини.
Раніше Київ-Баскет підписав молодого форварда.