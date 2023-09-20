Торонто зацікавлений в обміні лідера Портленда

Джерело - Blazers Edge.
Лідер Портленда Деміан Ліллард може продовжити кар'єру в Торонто.
Про це повідомив інсайдер Метт Мур.
"Я чув, що є не просто одна команда на Сході, а кілька, які цікавляться Ліллардом. І одна з них – Торонто. Насправді про це ніхто не говорить, але усі в лізі знають", - сказав Мур.
Повідомлялося, що Деміан Ліллард знову попросить про обмін в Маямі, якщо його обміняють в інший клуб.
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