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Торонто зацікавлений в обміні лідера Портленда

Вчора 23:29 139 0
Торонто зацікавлений в обміні лідера Портленда
#Портленд, #Деміан Ліллард

Джерело - Blazers Edge.

Лідер Портленда Деміан Ліллард може продовжити кар'єру в Торонто.

Про це повідомив інсайдер Метт Мур.

"Я чув, що є не просто одна команда на Сході, а кілька, які цікавляться Ліллардом. І одна з них – Торонто. Насправді про це ніхто не говорить, але усі в лізі знають", - сказав Мур.

Повідомлялося, що Деміан Ліллард знову попросить про обмін в Маямі, якщо його обміняють в інший клуб. 

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