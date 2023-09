Ліллард має намір попросити обмін у Маямі

Деміан Ліллард знову попросить про обмін в Маямі, якщо його обміняють в інший клуб.

Про це повідомляє журналіст Баррі Джексон.

Влітку Деміан запросив обмін, він хоче перейти тільки в Маямі. Портленд хоче, щоб Хіт звільнили усі свої активи заради Лілларда.

Damian Lillard is expected to request a trade to the Miami Heat if he gets traded to another team, per @flasportsbuzz pic.twitter.com/4OnAXscm2g