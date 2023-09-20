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Ліллард має намір попросити обмін у Маямі

Влітку Деміан запросив обмін
Сьогодні 20:01 105 0
Ліллард має намір попросити обмін у Маямі
#Портленд, #Деміан Ліллард

Джерело - Чемпіон.

Деміан Ліллард знову попросить про обмін в Маямі, якщо його обміняють в інший клуб.

Про це повідомляє журналіст Баррі Джексон.

Влітку Деміан запросив обмін, він хоче перейти тільки в Маямі. Портленд хоче, щоб Хіт звільнили усі свої активи заради Лілларда.

Раніше у США заарештували відомого функціонера НБА.

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