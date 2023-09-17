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У США заарештували відомого функціонера НБА

Сьогодні 12:40 221 0
У США заарештували відомого функціонера НБА

Джерело - basket.com.ua.

Президента з баскетбольних операцій Клівленд Кавальєрс Кобі Олтмена заарештували в США.

Про це повідомляє si.com.

Олтмену пред’явлені звинувачення у водінні у нетверезому стані. Функціонер пересувався на білому Lexus 2022 року випуску і був зупинений поліцією близько 21:00 у п’ятницю через порушення правил дорожнього руху. Під час спілкування з водієм офіцери виявили, що він перебуває у стані алкогольного сп’яніння.

Олтмен очолив фронт-офіс Кавальєрс у 2017 році. Контракт функціонера з Клівлендом діє до кінця сезону-2017/2028.

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