У США заарештували відомого функціонера НБА

Президента з баскетбольних операцій Клівленд Кавальєрс Кобі Олтмена заарештували в США.

Про це повідомляє si.com.

Олтмену пред’явлені звинувачення у водінні у нетверезому стані. Функціонер пересувався на білому Lexus 2022 року випуску і був зупинений поліцією близько 21:00 у п’ятницю через порушення правил дорожнього руху. Під час спілкування з водієм офіцери виявили, що він перебуває у стані алкогольного сп’яніння.

Олтмен очолив фронт-офіс Кавальєрс у 2017 році. Контракт функціонера з Клівлендом діє до кінця сезону-2017/2028.