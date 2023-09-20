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Черкаські Мавпи змінили назву клубу

Клуб отримав нову назву
Сьогодні 13:41 212 0
Черкаські Мавпи змінили назву клубу
#БК Черкаські Мавпи

Джерело - Чемпіон.

Баскетбольний клуб Черкаські Мавпи оголосив про зміну назви.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Тепер команда називатиметься Черкаські Мавпи – Дніпро. ТОВ Черкаські Мавпи підписали меморандум про співпрацю з КП МСК Дніпро, спрямовуючи всі свої зусилля на розвиток баскетболу на території міста Черкаси.

Основною метою цього партнерства є співпраця для популяризації баскетболу, організація та проведення офіційних змагань з баскетболу на національному рівні.

Раніше Черкаські Мавпи підписали американського захисника.

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