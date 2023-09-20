Черкаські Мавпи змінили назву клубу

Джерело - Чемпіон.
Баскетбольний клуб Черкаські Мавпи оголосив про зміну назви.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Тепер команда називатиметься Черкаські Мавпи – Дніпро. ТОВ Черкаські Мавпи підписали меморандум про співпрацю з КП МСК Дніпро, спрямовуючи всі свої зусилля на розвиток баскетболу на території міста Черкаси.
Основною метою цього партнерства є співпраця для популяризації баскетболу, організація та проведення офіційних змагань з баскетболу на національному рівні.
Раніше Черкаські Мавпи підписали американського захисника.