Черкаські Мавпи змінили назву клубу

Клуб отримав нову назву

Джерело - Чемпіон.

Баскетбольний клуб Черкаські Мавпи оголосив про зміну назви.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Тепер команда називатиметься Черкаські Мавпи – Дніпро. ТОВ Черкаські Мавпи підписали меморандум про співпрацю з КП МСК Дніпро, спрямовуючи всі свої зусилля на розвиток баскетболу на території міста Черкаси.

Основною метою цього партнерства є співпраця для популяризації баскетболу, організація та проведення офіційних змагань з баскетболу на національному рівні.

Раніше Черкаські Мавпи підписали американського захисника.