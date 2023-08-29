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Черкаські Мавпи підписали американського захисника

Вчора 23:42 141 0
Черкаські Мавпи підписали американського захисника
#БК Черкаські Мавпи

Джерело - ФБУ.

Черкаські Мавпи підписали на наступний сезон американського захисника  Армоні Фостера.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Він став першим легіонером у складі черкаського клубу у сезоні-2023/24.

Для Фостера український клуб стане першим професійним в кар’єрі. Минулий сезон він провів у команді Буфалло Буллс, в середньому набираючи 8,4 очка, 1,8 підбирання та 3,9 передачі.

У сезоні-2021/22 виступав у складі Університету Пенсільванії, допоміг команді пройти до національних півфіналів II Дивізіону. Став фіналістом в змаганнях за звання національного гравця року, набравши в середньому 17.8 очка та 6.5 передач за гру. Його показник точності штрафних кидків перевищив 75%.  Він в середньому набирав 15.1 очка за гру протягом сезону

Раніше Черкаські Мавпи оголосили, що в команді залишились Нікіта Руслов, Сергій Кузнецов, Сергій Скіра, Артур Назаренко та Максим Фесун. Також клуб підписав досвідчених Андрія Агафонова, Романа Новікова та Андрія Кальніченко.

Додамо, что Фостер став другим легіонером Суперліги на наступний сезон. Раніше Старий Луцьк

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