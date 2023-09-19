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Мурзін: Слабких суперників у відборі немає

Наставник прокоментував результати жеребкування відбору Євробаскету-2025
Сьогодні 22:39 178 0
Мурзін: Слабких суперників у відборі немає
#Євген Мурзін

Джерело - fbu.ua.

За результатами жеребкування відбору на чемпіонат Європи-2025 збірна України з баскетболу потрапила до групи G, в якій фаворитом буде Сербія.

Про це заявив головний тренер збірної України Євген Мурзін.

"Слабких суперників у відборі немає, кожна команда може піднести сюрприз, але загалом нормальна підгрупа.

З першого кошика нам могли попастися чемпіонки Європи Бельгія, Іспанія та Франція, які представлення не потребують. Випала Сербія, значить будемо грати з Сербією. На минулому чемпіонаті Європи вони програли майбутнім чемпіонкам Бельгії у чвертьфіналі, а до цього постійно були у призах. Очікувати від них розслаблення не варто, тим більше з таким тренером.

Думаю, сербки будуть фаворитом нашої групи, а ось за друге місце боротимемося ми, Португалія та й Північну Македонію не варто списувати. Португалія має гарну молодь, але у нас більш досвідчена команда.

Вважаю, що суперники нам під силу, готуватимемося, вивчатимемо. Часу до перших ігор залишилося не так багато", - сказав Мурзін.

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