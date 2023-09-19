Визначились суперники жіночої збірної України у відборі на Євробаскет-2025

Команда Мурзіна стартує у кваліфікації на чемпіонат Європи у листопаді

Жіноча національна збірна України дізналась суперників по кваліфікації на чемпіонат Європи 2025 року.

Про це повідомляє пресслужба ФБУ.

За підсумками жеребкування, яке відбулось у Швейцарії, команда Євгена Мурзіна потрапила в групу G разом зі збірними Сербії, Португалії та Північної Македонії.

На Євробаскет-2025 вийдуть 8 переможців груп, а також 4 кращих других місця кваліфікації, для визначення яких будуть враховані всі матчі в групі.

Календар матчів відбору ФІБА визначить незабаром.

Збірна Сербії - чемпіон Європи 2015 та 2021 років, участник всіх останніх 14 континентальних чемпіонатів. Влітку на Євробаскеті-2023 сербки дійшли до чвертьфіналу, де поступились Бельгії 53:93. Збірні Португалії та Північної Македонії жодного разу не грали у фінальних частнинах чемпіонату Європи. У відборі на Євробаскет-2023 збірна Португалії стала третьою в групі з Грецією, Великобританією та Естонією (виграли 3 матчі з 6), а Північна Македонія стала останньою в групі з Бельгією, Німеччиною та Боснією і Герцеговиною, вигравши одну гру з шести.

Нагадаємо жіноча збірна України була у четвертому кошику кваліфікації при жеребкуванні Євробаскета-2025. Команди з 4-го кошика під час жеребкування утворили групи з командами 1-го, 5-го і 8-го кошиків. Інші групи склали 2-й, 3-й, 6-й і 7-й кошики.

Результати жеребкування відбору на чемпіонат Європи 2025 року:

А: Іспанія, Хорватія, Нідерланди, Австрія;

В: Угорщина, Словенія, Болгарія, Фінляндія;

С: Бельгія, Польща, Литва, Азербайджан;

D: Великобританія, Швеція, Данія, Естонія;

E: Франція, Латвія, Ізраїль, Ірландія;

F: Туреччина, Словаччина, Румунія, Ісландія;

G: Сербія, Україна , Португалія, Північна Македонія;

, Португалія, Північна Македонія; H: Боснія і Герцеговина, Чорногорія, Швейцарія, Люксембург;

I: Італія, Греція, Чехія, Німеччина.

4 країни-господарки майбутнього турніру, як було анонсовано раніше, зіграють в окремій групі I. Ці команди мають гарантоване місце у фінальній частині, їх матчі не будуть впливати на відбір – вони вестимуть боротьбу лише за залікові бали в рейтингу ФІБА.

Кваліфікація на чемпіонат Європи проходитиме під час трьох "вікон": 9-12 листопада 2023 року, 7-10 листопада 2024 року, а також 6-9 лютого 2025 року. Кожна збірна проведе по дві гри в кожному вікні.

Нагадаємо, чемпіонат Європи вперше пройде одразу в чотирьох країнах - Чехії, Німеччині, Італії та Греції. Кожна країна співгосподар прийме матчі однієї з чотирьох груп основного раунду, а матчі плей-оф пройдуть в Греції.