Київ-Баскет підписав найкращого захисника Вищої ліги

Київ-Баскет підсилився захисником

Український розігрувач Ігор Стародуб перейшов у Київ-Баскета.

Про це повідомляє пресслужба клуба.

Минулий сезон Стародуб відіграв у складі команди Вищої Ліги СумДУ і був визнаний найкращим захисником турніру.

Стародуб завершив сезон на третьому місці у Вищій лізі за результативністю, на п’ятому за передачами. Захисник увійшов до топ-10 за рейтингом ефективності.

В середньому, Стародуб у 24 зіграних матчах Вищої ліги набирав 22.8 очка, збирав 5.0 підбирання та робив 5.3 передачі.

Раніше повідомлялося, що Бобров близький до переходу у французький клуб.