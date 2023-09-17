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Бобров близький до переходу у французький клуб

Сьогодні 10:56 163 0
Бобров близький до переходу у французький клуб
#В'ячеслав Бобров

Джерело - basket.com.ua.

Французький Шоле може підписати гравця збірної України В’ячеслава Боброва.

Про це повідомляє ouest-france.

У минулому сезоні Шоле грав з Будівельником у Кубку ФІБА. Згодом Шоле підписав Богдана Близнюка.

Бобров догравав сезон також у Франції за Орлеан з другого за силою дивізіону. Форвард відіграв 14 матчів, у яких набирав 9,4 очка, робив 4,1 підбирання та 2,0 передачі за 20 хвилин на паркеті.

Після початку повномасштабного вторгнення Бобров змінив Дніпро на Нантер. Вперше у Франції В’ячеслав опинився у 2016 році. Тоді він перейшов до Кемпера та допоміг клубу виграти третій дивізіон. Українець був лідером колективу. Його статистика у фінальній серії: 13,5 очка, 8,5 підбирання, 3,5 передачі та 2,5 блок-шоти.

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