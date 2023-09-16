Нью-Йорк відрахував українського центрового

Джерело - suspilne.media.
Нью-Йорк відрахував українського баскетболіста Дмитра Скапінцева.
Український форвард грав за Нікс у Літній лізі, а також виступав за їхню фарм-команду в Лізі розвитку НБА.
На початку серпня клуб підписав зі Скапінцевим угоду Exhibit 10 (негарантована угода, яку клуб може перетворити на двосторонній контракт).
Таким чином, Дмитро розпочне сезон у фарм-клубі, звідки потім може бути викликаний в основну команду.
Минулого сезону в G-лізі українець набирав 8,3 очка і 6,1 підбирання в середньому за гру.
Раніше збірна Україна залишила топ-30 рейтингу ФІБА після ЧС-2023.