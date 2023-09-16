Збірна Україна залишила топ-30 рейтингу ФІБА після ЧС-2023

Джерело - Чемпіон.
Міжнародна федерація баскетболу (ФІБА) оновила рейтинг чоловічих збірних за підсумками чемпіонату світу-2023, який пройшов в Індонезії, Японії та Філіппінах.
Збірна України опустилася одразу на 7 позицій і нині посідає 35-е місце у світовій класифікації.
"Синьо-жовті" не змогли подолати кваліфікацію ЧС-2023, посівши п'яте місце у відбірковій групі.
Рейтинг ФІБА чоловічих збірних:
1. США – 786,6
2. Іспанія – 778,2
3. Німеччина – 759,7
4. Австралія – 755,8
5. Сербія – 755,6
6. Канада – 745,5
7. Аргентина – 743,8
8. Латвія – 743,7
9. Франція – 736,3
10. Литва – 715,5
11. Словенія – 700,8
…35. Україна – 363,6
Раніше визначилась дата старту Суперліги.