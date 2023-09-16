Збірна Україна залишила топ-30 рейтингу ФІБА після ЧС-2023

Оновлений рейтинг ФІБА

Джерело - Чемпіон.

Міжнародна федерація баскетболу (ФІБА) оновила рейтинг чоловічих збірних за підсумками чемпіонату світу-2023, який пройшов в Індонезії, Японії та Філіппінах.

Збірна України опустилася одразу на 7 позицій і нині посідає 35-е місце у світовій класифікації.

"Синьо-жовті" не змогли подолати кваліфікацію ЧС-2023, посівши п'яте місце у відбірковій групі.

Рейтинг ФІБА чоловічих збірних:

1. США – 786,6

2. Іспанія – 778,2

3. Німеччина – 759,7

4. Австралія – 755,8

5. Сербія – 755,6

6. Канада – 745,5

7. Аргентина – 743,8

8. Латвія – 743,7

9. Франція – 736,3

10. Литва – 715,5

11. Словенія – 700,8

…35. Україна – 363,6

Раніше визначилась дата старту Суперліги.