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Збірна Україна залишила топ-30 рейтингу ФІБА після ЧС-2023

Оновлений рейтинг ФІБА
Сьогодні 11:10 204 0
Збірна Україна залишила топ-30 рейтингу ФІБА після ЧС-2023

Джерело - Чемпіон.

Міжнародна федерація баскетболу (ФІБА) оновила рейтинг чоловічих збірних за підсумками чемпіонату світу-2023, який пройшов в Індонезії, Японії та Філіппінах.

Збірна України опустилася одразу на 7 позицій і нині посідає 35-е місце у світовій класифікації.

"Синьо-жовті" не змогли подолати кваліфікацію ЧС-2023, посівши п'яте місце у відбірковій групі.

Рейтинг ФІБА чоловічих збірних:

1. США – 786,6
2. Іспанія – 778,2
3. Німеччина – 759,7
4. Австралія – 755,8
5. Сербія – 755,6
6. Канада – 745,5
7. Аргентина – 743,8
8. Латвія – 743,7
9. Франція – 736,3
10. Литва – 715,5
11. Словенія – 700,8
…35. Україна – 363,6

Раніше визначилась дата старту Суперліги.

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