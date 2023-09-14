Суперліги України з баскетболу стартує 3 жовтня

Джерело - ФБУ.
Федерація баскетболу України оголосила дату старту нового сезону Суперліги.
Про це повідомляє ФБУ.
Сезон стартує 3 жовтня. Змагання пройдуть за туровою системою календаря (у форматі "бабл").
Перший "бабл" 3-5 жовтня пройде у Києві в залі GYMMAXX, де проводить матчі "Будівельник". У рамках цього "баблу" окрім господарів зіграють "Дніпро", "БІПА-Збірна Одеської області", "Запоріжжя" та "Кривбас".
Другий "бабл" пройде після завершення першого - 6-8 жовтня. Його прийматиме Івано-Франківськ. У ньому зіграють "Говерла", "Рівне", "Старий Луцьк", "Політехніка-Галичина", "Черкаські Мавпи" та "Київ-Баскет".
Наступні "бабли" першого кола Федерація баскетболу України запланувала провести у Львові, Луцьку, Дніпрі, Рівному, Черкасах та столичному ПС "Венето".
У зв’язку з воєнним станом в Україні всі ігри проходитимуть без глядачів.