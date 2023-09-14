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Суперліги України з баскетболу стартує 3 жовтня

Чемпіонат Суперліги стартує баблами у Києві та Івано-Франківську
Сьогодні 17:55 194 0
Суперліги України з баскетболу стартує 3 жовтня
#ФБУ

Джерело - ФБУ.

Федерація баскетболу України оголосила дату старту нового сезону Суперліги.

Про це повідомляє ФБУ.

Сезон стартує 3 жовтня. Змагання пройдуть за туровою системою календаря (у форматі "бабл").

Перший "бабл" 3-5 жовтня пройде у Києві в залі GYMMAXX, де проводить матчі "Будівельник". У рамках цього "баблу" окрім господарів зіграють "Дніпро", "БІПА-Збірна Одеської області", "Запоріжжя" та "Кривбас". 

Другий "бабл" пройде після завершення першого - 6-8 жовтня. Його прийматиме Івано-Франківськ. У ньому зіграють "Говерла", "Рівне", "Старий Луцьк", "Політехніка-Галичина", "Черкаські Мавпи" та "Київ-Баскет".

Наступні "бабли" першого кола Федерація баскетболу України запланувала провести у Львові, Луцьку, Дніпрі, Рівному, Черкасах та столичному ПС "Венето".

У зв’язку з воєнним станом в Україні всі ігри проходитимуть без глядачів.

Календар матчів першого туру Суперліги 
Київ, Gymaxx
Вівторок, 3 жовтня
Запоріжжя – Кривбас
Будівельник - Дніпро
Середа, 4 жовтня
БІПА–Збірна Одеської області – Кривбас
Запоріжжя – Дніпро
Четвер, 5 жовтня
Будівельник – Кривбас
БІПА–Збірна Одеської області – Дніпро
Івано-Франківськ
П'ятниця, 6 жовтня
Рівне-ОШВСМ – Старий Луцьк-Університет
Політехніка-Галичина – Черкаські Мавпи
Прикарпаття-Говерла – Київ-Баскет
Субота, 7 жовтня
Політехніка-Галичина – Старий Луцьк-Університет
Рівне-ОШВСМ – Київ-Баскет
Прикарпаття-Говерла – Черкаські Мавпи
Неділя, 8 жовтня
Політехніка-Галичина – Київ-Баскет
Рівне-ОШВСМ – Черкаські Мавпи
Прикарпаття-Говерла – Старий Луцьк-Університет
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