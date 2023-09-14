Суперліги України з баскетболу стартує 3 жовтня

Чемпіонат Суперліги стартує баблами у Києві та Івано-Франківську

Джерело - ФБУ.

Федерація баскетболу України оголосила дату старту нового сезону Суперліги.

Про це повідомляє ФБУ.

Сезон стартує 3 жовтня. Змагання пройдуть за туровою системою календаря (у форматі "бабл").

Перший "бабл" 3-5 жовтня пройде у Києві в залі GYMMAXX, де проводить матчі "Будівельник". У рамках цього "баблу" окрім господарів зіграють "Дніпро", "БІПА-Збірна Одеської області", "Запоріжжя" та "Кривбас".

Другий "бабл" пройде після завершення першого - 6-8 жовтня. Його прийматиме Івано-Франківськ. У ньому зіграють "Говерла", "Рівне", "Старий Луцьк", "Політехніка-Галичина", "Черкаські Мавпи" та "Київ-Баскет".

Наступні "бабли" першого кола Федерація баскетболу України запланувала провести у Львові, Луцьку, Дніпрі, Рівному, Черкасах та столичному ПС "Венето".

У зв’язку з воєнним станом в Україні всі ігри проходитимуть без глядачів.

Календар матчів першого туру Суперліги

Київ, Gymaxx

Вівторок, 3 жовтня

Запоріжжя – Кривбас

Будівельник - Дніпро

Середа, 4 жовтня

БІПА–Збірна Одеської області – Кривбас

Запоріжжя – Дніпро

Четвер, 5 жовтня

Будівельник – Кривбас

БІПА–Збірна Одеської області – Дніпро

Івано-Франківськ

П'ятниця, 6 жовтня

Рівне-ОШВСМ – Старий Луцьк-Університет

Політехніка-Галичина – Черкаські Мавпи

Прикарпаття-Говерла – Київ-Баскет

Субота, 7 жовтня

Політехніка-Галичина – Старий Луцьк-Університет

Рівне-ОШВСМ – Київ-Баскет

Прикарпаття-Говерла – Черкаські Мавпи

Неділя, 8 жовтня

Політехніка-Галичина – Київ-Баскет

Рівне-ОШВСМ – Черкаські Мавпи

Прикарпаття-Говерла – Старий Луцьк-Університет